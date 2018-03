Inder verzockte Ehefrau und seine zwei Kinder

Frau ließ sich scheiden und ging gerichtlich gegen ihren Ex-Mann vor

Die Frau wollte auch eine rechtliche Beschwerde einreichen, wurde aber zwei Jahre lang zwischen den Polizeibehörden hin und hergeschoben, da die sich weigerten, den Fall zu verfolgen. Die Frau ließ sich aber nicht entmutigen und reichte schließlich eine Petition bei einem Bezirksgericht ein. Laut „Times of India“ ordnete ein Richter am Montag an, dass die Beamten sich mit der Sache befassen sollten. Ermittler haben nun einen Fall eröffnet und suchen nach dem Angeklagten, der inzwischen seinen ursprünglichen Wohnort verlassen hat. Auch die Frau hat mittlerweile wieder geheiratet und ist in eine andere Stadt gezogen.