Tresorknacker in St. Veit

Da waren wieder Profis am Werk. „Die Täter haben sicher vorher die Sachlage ausgekundschaftet“, so ein Polizist zur „Krone“. Am Wochenende konnten die Tresorknacker in Ruhe das Fenster im Hinterhof aufbrechen. Der Aufenthaltsraum liegt im hinteren Teil des Fachmarktes für Bürobedarf. Dann wurde eine Zwischentür zum Lagerraum aufgezwängt, in der sich der Tresor befindet. Mit einem autogenen Schweißgerät wurde der Safe geöffnet und die Tageslosung von einer Woche gestohlen. Der Einbruch wurde erst beim Aufsperren des Geschäftes entdeckt. Der Gesamtschaden beträgt 16.000 Euro. Die Ermittlungen laufen.