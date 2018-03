„Regierung zieht alle Register, um zu verzögern“

Grundlage für das ablehnende Verhalten der Regierungsparteien war eine schriftliche Einschätzung des Rechts- und Legislativdienstes des Parlaments, das auf Ersuchen von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) erstellt wurde. Die ÖVP vermutet in all der roten Aufregung den Versuch, dem Parlamentspräsidenten nun die Schuld in die Schuhe zu schieben, obwohl dieser an der Erstellung des Gutachtens gar nicht beteiligt gewesen sein soll, wie es gegenüber krone.at heißt.