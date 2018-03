Wie Facebook uns verraten und verkauft hat

Wie steht’s in Ihrem Kampf „David gegen Goliath“?

Es ist so wie am Anfang der Umweltschutzbewegung – der Kampf gegen Datenschutzmissbrauch geht jetzt erst richtig los. Im Moment haben wir Klagen gegen Facebook auf verschiedenen Ebenen laufen, so auch eine Musterklage am Landesgericht in Wien. In diesem Fall geht’s um die Weitergabe von Daten.