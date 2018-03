„Facebook wusste seit 2011 von App-Datenleck“

Da es aber auch in Zukunft jemanden brauche, „der diese Fälle - so wie ich 2011 - aufdeckt und zur Anzeige bringt“, sei der europäische Verein noyb.eu gegründet worden. „Sobald wir voll finanziert sind, werden wir mit Juristen und Technikern solche Verstöße aufdecken und auch entsprechende Klagen und Anzeigen einbringen“, kündigt Schrems an. Die „europäische Datenschutzlüge“ trotz strenger Gesetze sollte damit Geschichte sein, so seine Hoffnung.