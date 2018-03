Datenmissbrauch setzt Facebook unter Druck

Facebook gerät durch die Datenaffäre um unerlaubte Wahlwerbung in Europa und den USA immer stärker unter Druck. Ein Sprecher der britischen Premierministerin Theresa May sagte am Montag, die Regierungschefin sei sehr beunruhigt, weil die britische Firma Cambridge Analytica mutmaßlich Daten von Millionen Facebook-Nutzern illegal nutzte. Die Daten von Bürgern müssten geschützt werden. In den USA forderten zwei Senatoren, dass Facebook-Chef Mark Zuckerberg wegen der Enthüllungen vor einem Gremium der Kongresskammer aussagt. Auch die EU-Abgeordneten wollen das Netzwerk unter die Lupe nehmen.