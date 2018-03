Mark Zuckerberg: Seine große Entschuldigung

Facebook-Chef Mark Zuckerberg hat nun erstmals öffentlich zu dem Skandal um den mutmaßlichen gigantischen Datenmissbrauch der britischen Analysefirma Cambridge Analytica für den US-Wahlkampf Stellung genommen – und sich dabei zerknirscht gezeigt. Auf seiner Facebook-Seite räumte er am Mittwoch seine persönliche Verantwortung in der Affäre ein. Sein Unternehmen habe „Fehler“ begangen und einen „Vertrauensbruch“ im Verhältnis zu seinen weltweit zwei Milliarden Nutzern verursacht. Facebook sieht sich wegen des Skandals mit Untersuchungen von Aufsichtsbehörden in den USA und Großbritannien konfrontiert. Zudem wollen mehrere Parlamente den Unternehmenschef dazu befragen.