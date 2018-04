Rom einmal anders: Abseits der Touristenpfade!

Abseits vom Geschiebe und Gedränge gibt es aber auch im touristischen Zentrum die wunderbaren, charmanten Plätze und Straßen. Die Straße der Künstler etwa, nur einen Steinwurf von der Spanischen Treppe entfernt. In der Via Margutta haben Rubens, Picasso ihre Ateliers gehabt, die Komponisten Strawinsky und Puccini wurden inspiriert. Schriftsteller Truman Capote lebte da und Federico Fellini. Audrey Hepburn und Gregory Peck haben hier „Ein Herz und eine Krone“ gedreht, Künstler gibt’s dort heute weniger (exorbitante Mieten), dafür Galerien en masse, viele Bars und gschmackige Osterien. Und sogar entlang des Hauptflusses Tiber gibt’s einen Weg, an dem man fast alleine ist. Man muss nur die Ebene wechseln. An vielen Brücken gibt es Treppen, die man einfach hinuntersteigt und man landet mitten in der Stadt in Einsamkeit.