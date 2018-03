Räuber-Kollegen von Nettingsdorf sitzen im Knast

Es war der vierte Raubüberfall in einem Monat. Während sich die ersten drei Täter rasch fassen ließen, waren in Nettingsdorf Profis am Werk. Weil es eisig kalt war, fiel der etwa 170 Zentimeter große Räuber nicht auf, als er mit dem Schal vorm Gesicht und Kapuze vor der Bank wartete. Als die erste Kassierin (30) um 7.20 Uhr kam, drängte er sie ins Foyer und bedrohte sie mit einer Pistole. Das Opfer musste die Geldladen öffnen, dann fesselte der Räuber es mit Kabelbindern an Hand- und Fußgelenken.