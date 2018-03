Bruder des Florida-Killers Nikolas Cruz verhaftet

Zachary wohnt nach dem Tod seiner Adoptiveltern, wie auch Nikolas vor dem Amoklauf, bei Rocxanne Deschamps, die die jungen Männer bei sich aufnahm. Die Frau brach am Dienstag vor Journalisten ihr Schweigen. „Ich habe alles getan, was ich konnte, um die Polizei davor zu warnen, was da passieren könnte“, sagte Deschamps in New York unter Tränen. „Ich wollte nicht nur meine eigenen Kinder, sondern jeden, der möglicherweise bedroht war, schützen. Ich wollte auch Nikolas vor sich selbst schützen.“