Hasspostings: App zählte 1716 Fälle im ersten Jahr

Viel mehr Hasspostings als gedacht sind über die in der Steiermark entwickelte App „BanHate“ gemeldet worden. Innerhalb der vergangenen elf Monate gingen 1716 Meldungen von mutmaßlichen Hass-Postings ein, so die Antidiskriminierungsstelle am Dienstag in einem Pressgespräch. 366 Postings wurden demnach direkt an den Verfassungsschutz weitergeleitet, 126 gingen an die Staatsanwaltschaft.