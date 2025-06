Swift-Terrorpläne: Erster Prozess am 25. Juli

IS-Fan soll Lehrer mit „abschlachten“ gedroht haben

In der gleichen Juli-Woche steigt in Wien ein weiterer dramatischer Terrorprozess, konkret am 21. Juli im Landesgericht. Ein zum Zeitpunkt seiner Verhaftung 14-Jähriger soll für Sommer 2025 einen Sprengstoffanschlag am Wiener Westbahnhof geplant haben. Die Liste der Vorwürfe gegen den Jugendlichen in der Anklage ist lang und birgt einen weiteren verstörenden Inhalt: Denn auch in Haft soll der mittlerweile 15-Jährige straffällig geworden sein. So ist eine Körperverletzung gegen einen Mitinsassen, der mit dem Beschuldigten in Haft die Schule besuchte, angeklagt. Laut StA soll er den Burschen gewürgt und ins Gesicht geschlagen haben. Auch soll er dem Gefängnis-Lehrer ausrichten haben lassen: „Wenn ich entlassen werde, schlachte ich ihn ab.“