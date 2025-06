„Zuerst wirst du gefeiert, dann kritisiert!“

„Es fühlt sich anders an als zuvor der Williams!“

Seit seinem Comeback bei Alpine in Imola Anfang Mai war er nie besser als auf Platz 13. „Es ist nicht leicht, wieder ins Auto zu steigen – es fühlt sich anders an als zuvor der Williams.“ Spielberg ist sein fünftes Rennen für Alpine – Vorgänger Jack Doohan flog bereits nach sechs raus …