1:7! Schweizer Frauen gegen U15-Knaben chancenlos

Auch wenn Testspiele nur Testspiele sind, in denen manch Ausprobiertes auch einmal in die Hose gehen kann, es ist wohl Wasser auf die Mühlen jener, die den Frauen-Fußball seit jeher nicht für voll nehmen - in der Vorbereitung auf die Heim-Europameisterschaft hat das Schweizer Frauen-Nationalteam in einem Test eine 1:7-Niederlage einstecken müssen! Und das gegen eine U15-Knaben-Auswahl des FC Luzern …