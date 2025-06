Uniqa-Chef alarmiert: „Land fährt an die Wand“

Wer später zu arbeiten beginnt, soll auch später in Pension

Doch Brandstetter will keine Einheitslösung: Wer körperlich hart gearbeitet hat, soll früher in Pension dürfen. Und: 45 Beitragsjahre müssen jedenfalls immer reichen. Das Pensionsantrittsalter für alle auf 70 zu erhöhen, sei falsch. „Aber jemand wie ich, der studieren konnte, kann auch länger arbeiten.“