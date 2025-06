Warum Politiker oft mit einem Bein im Knast stehen

Schon zweimal wurde in der Pleite-Stadt Klagenfurt eine Gemeinderatssitzung verschoben, weil man angesichts der miesen Finanzlage Angst vor rechtlichen Konsequenzen für die Politiker hat. Die Sorge ist nicht unbegründet – so hat die Staatsanwaltschaft in Kärnten schon einmal einen ganzen Gemeinderat auf die Anklagebank gebracht.