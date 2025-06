IOC prüft Auswahlprozess und Geschlechter-Thema

Die neue IOC-Chefin Kirsty Coventry lässt zum Start in ihre Präsidentschaft den Auswahlprozess für die Gastgeber von Olympischen Spielen überprüfen! Die 41-Jährige kündigte dafür im Anschluss an die erste Exekutivkomitee-Sitzung unter ihrer Führung in Lausanne die Gründung einer Arbeitsgruppe an. Eine zweite Arbeitsgruppe soll laut Coventry, der ersten Frau an der IOC-Spitze, für mehr Schutz der Frauen-Kategorie sorgen.