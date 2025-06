Direktor zu HTL-Eklat: „Kein Platz für Mobbing“

Der Fall rund um den 15-jährigen Peter K. (Name geändert), der an der HTL Vöcklabruck über Monate gequält, geschlagen und gefilmt wurde, schlägt hohe Wellen. Während die fünf mutmaßlichen Täter inzwischen von der Schule geworfen wurden und die Polizei ermittelt, bleibt der Aufschrei groß und viele fragen sich: Wie konnte das so lange unentdeckt bleiben?