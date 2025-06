Salzburgerin auf Spuren der Williams-Schwestern

„Das werde ich in meinem Leben nie vergessen“, strahlt Emilia Schulte noch immer, wenn sie an eine Trainingseinheit in Miami denkt. Denn diese hatte es in sich, stand ihr doch mit Eric Hechtman ein echter Starcoach zur Seite. Der US-Amerikaner zählt zu den renommiertesten Trainern der Tennisszene. Superstars wie die Schwestern Serena und Venus Williams hörten bereits auf sein Kommando.