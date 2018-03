Eigenblut fürs Knie

Zwei Ärzte nahmen sich der Sache an: Prim. Univ.-Doz. Dr. Thomas Müllner, Vorstand der Abteilung für Orthopädie und Traumatologie am Evangelischen Krankenhaus in Wien sowie der Wiener Sportarzt und Unfallchirurg Dr. Christoph Resinger. Letzterer zur Diagnose: „Wie Hunderttausende Österreicher leidet auch Herr Mählich an einer Kniearthrose mittelschwerer Ausprägung. Der jahrelange Spitzensport hat zum vorzeitigen und schmerzhaften Verschleiß von Knorpelmasse geführt.“