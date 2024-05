Real-Kicker bangt um Champions-League-Finale

Die Ausfallzeit wird auf drei bis vier Wochen geschätzt, womit ein Einsatz von Tchouaméni im Finale der Champions League am 1. Juni gegen Borussia Dortmund stark gefährdet ist. Auch seine EM-Teilnahme scheint fraglich. Frankreich trifft beim Turnier in Deutschland ab Mitte Juni in der Gruppenphase unter anderem auf Österreich.