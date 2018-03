„Pure Farming“: Der neue Bauernhofsimulator ist da

Techland und das Entwicklerstudio Ice Flames feiern die Veröffentlichung des neuen Bauernhofsimulators „Pure Farming“ mit diesem idyllischen Launch-Trailer. Das Game verspricht die realistische Simulation des Bauernalltags in verschiedenen Regionen mit jeweils typischen Feldfrüchten und bietet Modding-Tools an, mit denen die Community es um neue Fahrzeuge und Inhalte erweitern kann. „Pure Farming“ ist für PC, PS4 und Xbox One erhältlich und kostet 30 Euro.