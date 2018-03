„Sie suchten den Safe, aber Geld liegt auf Bank“

83-Jähriger glaubte zuerst an Scherz

„Ich habe ja zuerst geglaubt, dass sich meine Spezi, mit denen ich verabredet war, eine Gaudi mit mir machen“, erzählt „Fuchsn-Franz“ vom Überfall am Sonntagmorgen zur „Kirchengehzeit“. „,Ihr Trottel, was wollt’s denn?‘, hab’ ich gerufen. Als dann einer mit dem Brecheisen aufgezielt hat, war mir klar: ,Da hat’s mehr‘“, erinnert sich der Prambachkirchner.