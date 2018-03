Räuber hielten Landwirt (83) ein Stunde als Geisel

Der Überfall begann gegen 7 Uhr früh, zu dem Zeitpunkt war es bereits hell.

„Zwei mit Sturmhauben vermummte Täter haben eine Nebeneingangstür zum Hof aufgebrochen, der Besitzer hat das aber nicht gehört“, sagt Polizeisprecher Fritz Stadlmair.

Franz R. (83) hielt sich noch im Obergeschoß auf. Als er kurz darauf ins Erdgeschoß kam, traf er im Vorraum plötzlich auf die zwei Maskierten. „Sie haben ihn mit 50 Zentimeter langen Montiereisen bedroht, an den Oberarmen gepackt und in einen Wohnraum gedrängt, wo sie ihn mit Strohballen-Schnüren an Händen und Füßen gefesselt haben“, so Stadlmair.

„Tresore, Tresore“, herrschten die Gangster ihr Opfer an und bedrohten es weiter mit ihren Eisenwaffen.