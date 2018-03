Schwere Vorwürfe gegen Pressechef der Stadt Wels

Riesenwirbel am Welser Magistrat! Seit mehreren Wochen wurden Stadtrat Peter Lehner (VP), Stadtmarketing-Boss Peter Jungreithmair und Tourismusobmann Helmut Platzer von „Super-Stefanie“ im Internet regelmäßig angeschwärzt. Oft auch mit magistratsinternen Informationen. So wurde eine – angebliche – vierstellige Prämienauszahlung der Christkind GmbH an Jungreithmair veröffentlicht.