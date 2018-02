Nach Unfallserie: Wie sicher ist unsere Bahn?

Sicherheitsnetz wird immer dichter

Trotz bestens geschulter Lokführer und eines engen technischen Sicherheitsnetzes wird über Reformen nachgedacht. In Österreich investieren die ÖBB in den kommenden fünf Jahren über 1,1 Milliarden Euro in die Sicherheit. Eine neue "WarnApp" wird derzeit getestet und rückt die Signale noch mehr ins Blickfeld. Ist Zugfahren also gefährlicher geworden? Statistisch gesehen, ist die Bahn noch immer das sicherste Verkehrsmittel an Land – mit gehörigem Vorsprung.