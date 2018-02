Zugunglück: Opferzahl erhöht, Tote identifiziert

Ein Waggon an der Seite vollkommen aufgerissen, weitere schwer beschädigt, zudem einer von zwei Zügen entgleist: Der Unfallort im steirischen Niklasdorf glich am Montagnachmittag einem regelrechten Schlachtfeld. Ein Personenzug der Deutschen Bahn sowie ein in entgegengesetzter Richtung fahrender Regionalzug waren gegen 12.45 Uhr im Bereich des Bahnhofs seitlich zusammengestoßen – die traurige Bilanz des Vorfalls: ein Todesopfer sowie 28 Verletzte.