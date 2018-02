Emflux One: E-Motorrad nicht nur für Filmfans

Aus Indien kommt demnächst ein richtig scharfes Motorrad namens One. Dessen Motor bietet reichlich Dampf, verursacht aber keinen Rauch. Denn anders als es die Optik vielleicht erwarten lässt, handelt es sich bei der One um ein E-Bike. Anders als der Name seines Herstellers nahelegen könnte, ist die One aber nicht für Zeitreisen geeignet.