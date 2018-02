Gewerkschaft droht der AUA jetzt mit Streik

Zunächst soll es Ende Februar oder Anfang März Betriebsversammlungen geben, um die Mitarbeiter über das Kollektivvertragsangebot der AUA zu informieren, sagte Schwarcz auf Nachfrage. "Natürlich" werde es dabei zu Ausfällen kommen, aber man wolle zunächst die Mitarbeiter informieren und ihre Zufriedenheit mit den Vorschlägen abklären. "Vielleicht sind die Mitarbeiter ja zufrieden - was ich mir aber nicht vorstellen kann", so Schwarcz. Erst danach werde in der Gewerkschaft beraten, ob und allenfalls wann es zum Streik kommen könne. Das könnte "Mitte/Ende März sein", so Schwarcz. Auf die Anmerkung, dass die reisestarke Urlaubswoche vor Ostern (Karwoche) in diese Zeit falle, sagte Schwarcz: "Sie sagen es."