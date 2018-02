Honda Jazz: Mit neuem Motor jetzt Rock 'n' Roll

Den Honda Jazz als echten Sportler zu positionieren haben sie sich in Tokio dann doch nicht getraut, aber immerhin haben sie ihrem erfolgreichen Kleinwagen (seit 2001 sieben Millionen Stück verkauft) zum Facelift den 130-PS-Benziner aus dem HR-V spendiert. Der ermöglicht Fahrleistungen, die an jene des seligen CRX heranreichen. Das ganze Fahrgefühl erinnert an diese alten Zeiten, der 1,5-Liter-Saugmotor klingt wie früher und stürmt willig in Drehzahlhöhen bis über 7000 Touren; Rock 'n' Roll statt Jazz, sozusagen. Für diesen Fachwechsel braucht es allerdings das Sechsgang-Schaltgetriebe, die CVT-Automatik ist eher für den Blues zuständig, auch wenn sie sieben Fahrstufen einprogrammiert bekommen hat. In Zahlen: 8,7 bzw. 10,0 Sekunden für den Sprint auf 100 km/h, 190 km/h Spitze.