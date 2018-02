So gefährden soziale Medien unsere Gesellschaft

Facebook, Twitter, Instagram und Google hätten erstaunliche Produkte hervorgebracht, von denen die Welt enorm profitiert habe, führen die Initiatoren des "Center for Humane Technology" aus. Doch besagte Unternehmen seien auch "in einem Nullsummen-Rennen um unsere endliche Aufmerksamkeit gefangen, die sie brauchen, um Geld zu machen." Ständig gezwungen, ihre Konkurrenten zu übertreffen, "müssen sie zunehmend überzeugendere Techniken anwenden, um uns an sie zu binden", so der Vorwurf. Doch was für unsere Aufmerksamkeit am besten sei, "ist leider nicht gut für unser Wohlbefinden".