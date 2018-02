Mark Zuckerberg: „Ich habe viele Fehler gemacht“

Bereits in den vergangenen Wochen hatte Zuckerberg selbstkritische Äußerungen gemacht und Verbesserungen in dem Netzwerk angekündigt. So sollen anstelle von bezahlten Posts Beiträge von Freunden und Verwandten in den Vordergrund gerückt werden. Facebook hat außerdem angekündigt, vermehrt gegen die Verbreitung von Falschinformationen vorzugehen.