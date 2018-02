Ungelöste Fälle: Jetzt kommt „Cold Case Europa“

Was ist anders – bei späten Überprüfungen? "Alles", sagt Kurt Linzer, Leiter der hiesigen "Cold Case"-Abteilung. "Wir haben die Möglichkeit, uns modernster Techniken zu bedienen. Zum Beispiel Fragmente von Knochenteilen in Spezial-Labors zu schicken, in denen festgestellt werden kann, in welchen Gebieten der Erde die Verstorbenen früher gelebt haben."