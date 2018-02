Dieses Horror-Game entführt Sie 1947 nach Roswell

Was ist 1947 in Roswell wirklich passiert? Diese Frage beschäftigt seit Jahrzehnten Verschwörungstheoretiker in aller Welt und kann schon bald - zumindest virtuell - beantwortet werden. Im Horror-Game "The Peterson Case" schickt das unabhängige britische Entwicklerstudio Quarter Circle Games die Spieler nämlich an den sagenumwobenen Ort in der Wüste New Mexicos, wo sie die mysteriösen Vorkommnisse im Jahr 1947 selbst untersuchen können. Das Game erscheint für PC, PS4 und Xbox One. Einen genauen Veröffentlichungstermin gibt es noch nicht.