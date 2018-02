„Far Cry 5“: Der bizarre Sektenführer Joseph Seed

Ubisoft hat einen neuen Trailer zum kommenden Shooter "Far Cry 5" veröffentlicht, in dem der Antagonist Joseph Seed näher vorgestellt wird. Der irre Sektenführer leitet im Spiel einen Weltuntergangskult, der den fiktiven US-Landstrich Hope County in seine Gewalt gebracht hat. Dem Spieler obliegt es, das Feuer des Widerstands zu entzünden und die Fanatisten in die Schranken zu weisen. "Far Cry 5" erscheint am 27. März für PC, PS4 und Xbox One.