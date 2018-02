Im Urlaub e-card nicht vergessen

Mit der Plastikkarte ist man nicht nur in Österreich, sondern kann auch in den meisten europäischen Ferienorten ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen, wie die Wiener Gebietskrankenkasse WGKK mitteilt. Möglich macht dies die Europäische Krankenversicherungskarte (blaue Rückseite der e-card, auf der alle Felder ausgefüllt sein müssen!) Gehen Sie in Österreich zum Arzt, dann weisen Sie die Karte beim Vertragsarzt oder im Krankenhaus vor und geben bekannt, dass Sie sich im Urlaub befinden, um die Quartalsregel (ein praktischer Arzt, drei Fachärzte, beliebig viele Zahnärzte pro Quartal, die einen Vertrag mit den jeweiligen Gebietskrankenkassen haben) nicht zu übertreten.