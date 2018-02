Apple stößt Samsung wieder vom Smartphone-Thron

Nach dem erfolgreichen Weihnachtsgeschäft mit dem iPhone X ist Apple nach Berechnungen von Marktforschern erneut an die Spitze im Smartphone-Markt vorgestoßen. Der kalifornische Konzern sei knapp am Dauer-Marktführer Samsung vorbeigezogen, erklärte die Marktforschungsfirma Strategy Analytics in der Nacht zum Freitag.