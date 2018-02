Brand in Schießkeller fordert zwei Verletzte

In einem Schießkanal für Faustfeuerwaffen in Desselbrunn brach am Donnerstag ein Brand aus. Zwei Sportschützen (50 und 62) versuchten das Feuer zu löschen. Dabei gab es eine Stichflamme, die beide schwer verletzte. Cobra-Einsatzkräfte brachten die Opfer in Sicherheit, einer der Männer schwebt in Lebensgefahr.