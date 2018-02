Sie retten Ihre Haut!

Wundbehandlung

„Aufgabe der Plastischen Chirurgie ist zuallererst die Ursache der Wunde zu erkennen und gegebenenfalls interdisziplinär zu beseitigen, um sie dann zu verschließen und so den Schutzmantel offener Areale wiederherzustellen“, erläutert Univ.-Prof. Dr. Michael Schintler, MedUni Graz. „Wir werden immer öfter mit komplexen und chronischen Wunden konfrontiert, wo einfache Hauttransplantationen nicht mehr ausreichen.“ Dann kann man Haut, Muskel und Gewebe aus gesunden Körperarealen wie Rücken oder Oberschenkel entnehmen und mithilfe von mikrochirurgischen Verfahren direkt an die Gefäße am Einsatzort anschließen.