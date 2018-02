ADHS spielerisch im Griff

Lena betritt den Schulhof. Als neue Schülerin muss sie sich erst einmal in der unbekannten Umgebung zurechtfinden. Nach kurzer Überlegung entschließt sich das Mädchen zu einer Runde Tempelhüpfen. All das findet nicht im Freien statt, sondern in einem Raum am AKH/MedUni Wien. Lena hat eine „Virtual-Reality“-Brille auf und Controller in der Hand. Der Teenager leidet unter ADHS und möchte die Störung mit Hilfe der neuartigen Behandlungsstrategie in den Griff bekommen.