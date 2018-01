Villacher Bordell ging in Flammen auf: Großalarm

Ein Brand der Alarmstufe zwei ist in der Nacht auf Dienstag in einem Bordellbetrieb in Villach ausgebrochen. Kurz vor 23 Uhr hatten Anrufer die Hauptfeuerwache alarmiert, die zusätzlich Atemschutzträger und drei weitere Wehren beiziehen musste. Die Ursache ist noch unklar. Ein Anschlag wird nicht ausgeschlossen.