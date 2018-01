Streit um Migration belastet „GroKo“-Verhandlungen

Am Sonntagnachmittag hatten zunächst die drei Parteichefs Angela Merkel (CDU), Horst Seehofer (CSU) und Martin Schulz (SPD) die Koalitionsberatungen aufgenommen, die am 4. Februar beendet sein sollen. Später kam in der CDU-Zentrale in Berlin die Führungsgruppe mit 15 Politikern aus den drei Parteien zusammen, parallel dazu beriet die Arbeitsgruppe Migration/Integration im Konrad-Adenauer-Haus.