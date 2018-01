Vor „GroKo“-Abstimmung: Großer Zuwachs bei der SPD

Der SPD-Vorstand will nach Parteiangaben am Montag über die Regeln für die Mitgliederbefragung entscheiden. Die "FAS" berichtete unter Berufung auf einen anderen Parteisprecher, dass der Stichtag nicht zurückverlegt wird, um Neumitglieder auszuschließen. "Der Termin wird in der Zukunft liegen."