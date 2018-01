SPD-Parteitag stimmt für Koalitionsverhandlungen

Die SPD hat sich am Sonntag auf ihrem Sonderparteitag in Bonn für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der Union entschieden. Eine knappe Mehrheit von 56 Prozent der Delegierten machte nach einer kontroversen Debatte den Weg dafür frei. Angesichts der Zitterpartie mussten die Stimmkarten ausgezählt werden, um das Ergebnis klar bestimmen zu können. Beschlossen wurde auch die Forderung nach Nachbesserungen der bisher erreichten Sondierungsergebnisse in drei wichtigen Politikfeldern. Am Ende der Koalitionsverhandlungen müssen noch die mehr als 440.000 Parteimitglieder zustimmen.