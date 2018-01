Erster „Diebstahl“ im kassalosen Amazon-Supermarkt

Der Vorfall machte schnell die Runde in den sozialen Medien. Selbst der Hersteller des Joghurts schaltete sich ein und richtete Bosa via Twitter aus: „Das geht auf uns!“ Auch Amazon selbst gab sich großzügig. Nachdem Bosa den Fehler bei einer Amazon-Managerin gemeldet hatte, erklärte diese laut einem Bericht des News-Portals „Grubstreet“, das Joghurt gehe "aufs Haus.“ So etwas passiere so selten, dass man nicht einmal ein Formular oder ähnliches programmiert habe, um solche Vorkommnisse zu melden.