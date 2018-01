Zigaretten, Drogen, Geld - und eine Schwarze Mamba

Mehr Aufgriffe hat es im Vorjahr beim Zoll am Flughafen Wien im Vergleich zum Jahr 2016 gegeben – so wurde ein Anstieg von 3,76 Prozent verzeichnet. Bei 103.167 Kontrollen im Reiseverkehr kam es zu insgesamt 4383 Aufgriffen, wie Johannes Pasquali, Pressesprecher des Finanzministeriums, am Mittwoch mitteilte. Spitzenreiter im Jahr 2017 waren demnach Zigaretten, Drogen, lebende Pflanzen, aber auch tierische Exoten, wie etwa eine giftige Schwarze Mamba.