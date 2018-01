Kreisky, schau owa! Über die Fans des Sonnenkönigs

Von Kreisky lernen

Sebastian Kurz und Heinz-Christian Strache haben mit dem Anspruch ihr Amt angetreten, alles anders machen zu wollen und dem reformdurstigen Bürger nun tatsächlich die langersehnte politische Wende hin zu einem "neuen Stil" zu bescheren. Es ist immerhin Zeit. Zwar genießt die neue Regierung aufgrund der 100-tägigen Schonfrist momentan noch Welpenschutz, aber so viel sei bereits jetzt gesagt: Um auch nur in die Nähe des gemeinsamen Vorbilds Bruno Kreisky zu kommen und nicht in politischer, faymannistischer Irrelevanz in Vergessenheit zu geraten, wird es notwendig sein, klare und mutige, mit Sicherheit zuweilen auch unpopuläre Entscheidungen zu treffen, die eine nennenswerte Kurz-Strache-Ära in den Geschichtsbüchern begründen.