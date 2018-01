FPÖ feiert sich selbst bei Neujahrstreffen in NÖ

Schelte übte Strache an den Medien: Vor allem die Kritik an "unserem einzigartigen Herbert Kickl" wegen dessen Aussagen über die "konzentrierte" Unterbringung von Asylwerbern in Großquartieren erzürnte den Vizekanzler. Hier würden in "unverantwortlicher Art und Weise" gegen die FPÖ "bewusst bösartigen Verdrehungen" getätigt. Das sei "unredlich", so der Vizekanzler.