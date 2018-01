Jetzt Streit in SPÖ um Arbeitskräfte-Zuwanderung

Zweiter Akt in der Debatte um die Liste der Mangelberufe, also die Auflistung jener Berufe, für die zu wenige österreichische Fachkräfte vorhanden sind: SPÖ-Bundesgeschäftsführer Max Lercher sieht sich mit parteiinterner Kritik konfrontiert, nachdem er behauptet hat, die FPÖ sei nicht so ausländerfeindlich wie vor der Wahl und dass "Jörg Haider heute wahrscheinlich SPÖ wählen würde“.