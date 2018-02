Helios 300: Wie stark ist Acers Gaming-Bestie?

Eine hohe Gaming-Performance – im Test stellte Acers Gaming-Bolide selbst aktuelle PC-Spiele à la „Wolfenstein II: The New Colossus“ in Full-HD-Auflösung bei jederzeit flüssiger Bildrate dar - versteht sich von selbst. Eine gute Ausgangsbasis, auch für kommende Spiele. Auch, wenn erwähnt werden muss, dass das Gerät im Gaming-Betrieb hörbar laut und an manchen Stellen des Gehäuses – im linken oberen Bereich der Tastatur und darüber – spürbar warm wird. Der Preis für die potenten Komponenten.